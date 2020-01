Twee doden bij zware explosie in industrieel magazijn in Houston

In de Amerikaanse stad Houston, Texas, zijn vrijdagochtend (lokale tijd) minstens twee doden gevallen bij een zware explosie in een industrieel magazijn. De schade is aanzienlijk. Eén persoon is nog vermist en er is ook zeker één gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten.

De explosie vond vrijdag om 4.15 uur lokale tijd plaats in een industrieel magazijn in het noordwesten van Houston. Volgens ooggetuigen ging het om een zeer krachtige ontploffing. Er was ook zware rookontwikkeling. Volgens de politie is de schade aanzienlijk.

Er is voorlopig sprake van twee doden en één gewonde. Eén persoon wordt nog vermist.

De oorzaak van de explosie is nog niet gekend. Volgens de politie, die de zaak onderzoekt, zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een terroristische daad gaat.