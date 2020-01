Nu al ooievaars op hun nest door zachte weer

Opvallende beelden uit Planckendael. Daar zit een tiental ooievaars al terug op hun vertrouwde nest. Normaal blijven de vogels een maand langer op hun winterbestemming hangen, maar door het zachte weer zijn ze vroeger teruggekeerd. De Mechelse dierentuin was trouwens voorbereid: de technische dienst was klaar met het onderhoud van de nesten. “Een goed en knus nest is belangrijk, want een ooievaar is eerst nesttrouw en pas daarna partnertrouw”, stelt Zoo Planckendael.