Politie redt 270 honden uit illegale fokkerij: stembanden doorgesneden zodat ze buren niet zouden alarmeren met geblaf

De Spaanse politie heeft donderdag 270 honden - voornamelijk dwergkeeshonden en chihuahua’s - gered uit een illegale fokkerij in Madrid. De dieren werden in erbarmelijke, ongezonde omstandigheden gehouden en zaten met twee of drie in kleine, vuile kooien. Hun stembanden werden doorgesneden zodat ze de buren niet zouden alarmeren met hun geblaf. Vijf personen werden opgepakt, waaronder twee dierenartsen die documenten vervalsten.

De honden werden ook gechipt, zodat het was alsof alles legaal gebeurde. De Spaanse politie vermoedt dat de bende de voorbije tien jaar zo’n twee miljoen euro winst opstreek door de illegale praktijken. De groep was een van de grootste verkopers van chihuahua’s en dwergkeeshonden in Europa.

De dieren werden in beslag genomen door de agenten. Ze werden ondergebracht in verschillende asielen en bij dierenrechtenorganisatie, die zich over de honden ontfermen. De rechtbank zal over het lot van de dieren moeten beslissen.