Afscheid van de vrouw die haar eigen familie op dodenlijst voor Auschwitz moest zetten: “De gedachte dat mijn ouders en broer zich moesten ontkleden en dan...”

Antwerpen / Mechelen -

104 werd Eva Fastag. In juli 1942 werd ze in Antwerpen opgepakt door Jodenjagers en afgevoerd naar de Dossinkazerne in Mechelen, het verzamelpunt van waaruit Joden en zigeuners naar de kampen werden gestuurd. Omdat ze Duits sprak en kon typen, moest ze van de SS alle 25.274 Joden één voor één persoonlijk registreren. Pas na de oorlog kwam ze te weten dat de 28 transporten vanuit Mechelen meestal eindigden bij de gaskamers van Auschwitz. Ook haar eigen familie kon ze niet redden, blijkt uit haar memoires, opgeschreven 75 jaar na de ontdekking van het geheime vernietigingskamp. “De gedachte dat mijn ouders en broers zich in die gaskamers eerst moesten ontkleden. En dan...”