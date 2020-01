Supporters Sporting Lokeren slaken zucht van opluchting na Chinese geldinjectie: “Hopelijk nemen we nu écht een nieuwe start”

Lokeren -

De fans van Sporting Lokeren halen opgelucht adem. Het nieuws dat club een overeenkomst sloot met een Chinese groep investeerders, die actief is in het Chinese voetbal maar nu voor het eerst in Europa zijn vleugels wil uitslaan, zorgt zowel bij het stadsbestuur als de supporters voor opluchting. “Hopelijk is dit een nieuwe start voor onze club.”