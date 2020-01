Gewapende mannen aan de haal met assistentiehond voor Spaans meisje (15) met beperking

Vier gewapende mannen zijn maandag in het Spaanse Aranjuez aan de haal gegaan met de assistentiehond die twee dagen later naar een 15-jarig Spaans meisje met een beperking zou verhuizen.

Het 15-jarige meisje uit Malaga, met een fysieke beperking, wacht al drie jaar op een assistentiehond om haar te helpen met aan- en uitkleden, het openen van deuren en het beroeren van lichtschakelaars. Woensdag zou het eindelijk zover zijn: via de organisatie Fundacion Bocalan zou het meisje een hond krijgen die de naam Pocahontas draagt.

Maandag liep het onverwacht verkeerd toen Pocahontas, die er net een opleiding van een jaar had opzitten, werd meegenomen door vier gewapende overvallers. Die bedreigden haar baasje aan een winkel in Aranjuez, in de buurt van Madrid. Ze vroegen geld, waarna ze een pistool bovenhaalden en de portefeuille van de man grepen. De hond werd zonder uitleg te geven in de koffer van een witte Renault Express geladen, en weg waren ze.

Het is nog onduidelijk waarom de vier mannen met de hond aan de haal gegaan zijn. De organisatie looft een beloning van 800 euro uit voor wie de zwarte labrador helpt vinden.