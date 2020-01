Euthanasie-expert Wim Distelmans uit kritiek op euthanasieproces: “Volgens mij is de familie van Tine Nys onder druk gezet”

Wim Distelmans heeft zijn ongenoegen duidelijk laten blijken na de vijfde dag van het euthanasieproces rond Tine Nys. Bij VRT Nieuws zei de voorzitter van de evaluatiecommissie euthanasie kwaad te zijn. “Ik probeer me in te beelden hoe die artsen zich nu moeten voelen”, zei Distelmans.

In het proces rond de euthanasie van Tine Nys staan drie artsen terecht die de euthanasie goedkeurden. Afgelopen woensdag kwam Distelmans, professor Palliatieve Geneeskunde aan de VUB en voorzitter van de euthanasiecommissie, getuigen over de zaak. Hij had destijds mee gestemd over de euthanasie, en gaf tijdens die zitting al aan niet te begrijpen waarom de artsen terechtstaan.

Vrijdag zette hij die woorden bij VRT Nieuws nog wat kracht bij. “Ik ben erg kwaad”, zei Distelmans. “Ik probeer mij in te beelden hoe die artsen zich nu moeten voelen. Met alle respect, ook voor de familie want die moeten door een vreselijk rouwproces, maar ik vraag mij af wat of wie hen zover heeft gedreven dat ze het tot een proces hebben laten komen. Volgens mij is de familie van Tine onder druk gezet.

Volgens Distelmans is er geen reden om te twijfelen aan de euthanasie. “Ik heb het college van experten duidelijk horen zeggen dat de voorwaarden van de wet vervuld waren. Nadien hebben ze toegevoegd dat er een aantal procedurele fouten waren, maar in toto heb ik gehoord dat dit een euthanasie was die uitgevoerd werd volgens de voorwaarden van de wet. Het gaat hier om individuele autonomie. Als iemand echt euthanasie wil en de voorwaarden zijn vervuld, wat is daar dan mis mee?”