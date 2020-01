Zedenzaken, weerspannigheid, valsheid in geschrifte: ‘dokter immo’ uit euthanasieproces kwam al eerder in opspraak

Loopt Joris Van Hove straks als een onschuldig man de assisenzaal uit, dan riskeert hij nog altijd zijn job als huisdokter kwijt te spelen. De Orde van Artsen is – op handig aangeven van het Openbaar Ministerie – een tuchtprocedure gestart na een oude veroordeling voor aanranding. Hoofdinspecteur Thielens van de politie van Sint-Niklaas getuigde gisteren over zijn moraliteit. Schets van een dokter met vijftien huizen en een Fiat Panda.

Dokter Immo. Zo noemen ze Joris Van Hove in Sint-Niklaas, omdat hij een stuk of vijftien panden bezit, vijf gronden en eigendommen in Portugal en Dubai. Niet dat de dokter het breed laat hangen: hij geeft ...