Burgemeester Moskou bindt in na maanden van protest en erkent bestaan van radioactieve site in zijn stad

De Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin heeft vrijdag toegegeven dat radioactief afval uit het Sovjet-tijdperk dichtbij het tracé van een nieuwe autosnelweg ligt, waartegen milieuactivisten zich al maanden verzetten omdat ze vrezen dat de vervuiling zich zal verspreiden.

“We hebben af te rekenen met een uitzonderlijk probleem: radioactief afval”, zei Sobjanin in het eerste bericht over het onderwerp op zijn website. De autoriteiten hadden tot nu toe de aanwezigheid van het afval nog niet officieel erkend, maar gaan het volgens Sobjanin nu ruimen om daarna de werken aan de snelweg voort te zetten.

De snelweg ligt ten zuidoosten van de Russische hoofdstad en moet de rivier Moskva overbruggen aan een plek waar vroeger een metaalfabriek stond. Die bewaarde in de jaren 50 en 60 radioactief afval op een terrein dichtbij de rivier.

Volgens de burgemeester is de radioactieve vervuiling van het tracé “onbeduidend”, en zullen tijdens de werken “constante metingen” worden uitgevoerd.

Vijf plekken

Greenpeace beweert echter dat de autoroute langs vijf plekken loopt waar de radioactiviteit meer dan 1 microsievert per uur bedraagt, wat bijna drie keer meer is dan normaal wordt waargenomen in de natuur. Dat kan betekenen dat er afval ligt begraven.

Vorige maand slaagden tegenstanders van de snelweg erin om de voertuigen die bouwmaterialen aanbrachten tegen te houden. Ze hebben er een kamp opgezet, om de terugkeer van de werkmannen te belemmeren.