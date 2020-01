Nu ook coronavirus in Frankrijk: twee mensen besmet in Bordeaux en Parijs

In Frankrijk zijn de eerste gevallen van het coronavirus vastgesteld, met name in Bordeaux en Parijs. Het gaat om de eerste in Europa. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid vrijdagavond. Volgens haar is de kans groot dat er nog gevallen zullen opduiken.

Over het geval in Parijs is nog weinig bekend, maar de besmette patiënt in Bordeaux is een 48-jarige Fransman zijn van Chinese origine die net teruggekeerd is van Wuhan, waar hij op zakenreis was. Hij kwam donderdag op controle omdat hij dacht griep te hebben. Toen de dokter hem vroeg of hij recent gereisd had, zei hij dat hij net van Nederland kwam maar daarvoor naar Wuhan geweest was.

“De dokter is daarop meteen in urgentiemodus geschoten”, maakt het ziekenhuis in Bordeaux bekend op Facebook. De man ligt sinds vrijdag geïsoleerd in het ziekenhuis.

De Franse minister van Volksgezondheid, Agnès Buzyn, heeft enkele raadgevingen gedaan om verdere besmetting te vermijden. Ze richten zich daarvoor in eerste instantie tot de mensen die contact gehad hebben met de twee besmette patiënten. “We gaan hen lokaliseren en vragen om binnen te blijven”, zei ze. Het zou om minstens tien mensen gaan.

Buzyn richtte zich ook tot mensen die terugkeren uit China. “Bel de hulpdiensten bij het minste ademhalingsprobleem of geval van griep. Maar ga niet zelf naar de spoed, want dan kunnen andere mensen ook besmet worden.”

Nog volgens de minister is de kans groot dat er meer besmettingen in het land opduiken. “We zullen er alles aan doen om deze epidemie te bedwingen”, zei ze tijdens een persconferentie. Maar volgens haar is het onmogelijk om in deze tijd de grenzen te sluiten.

26 doden

Sinds eind december zijn meer dan 800 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV in de Chinese provincie Hubei, voornamelijk in en rond de stad Wuhan. 26 patiënten zijn er al door gestorven.

Het virus veroorzaakt symptomen die doen denken aan een banale griep, maar kunnen ook leiden tot longontstekingen. Vooral bij oudere en zwakkere mensen worden dan ook overlijdens genoteerd.

