Besiktas ontslaat trainer na magere resultaten

De Turkse club Besiktas Istanboel heeft vrijdag zijn trainer Abdullah Avci ontslagen na een reeks tegenvallende resultaten. Die maakten het voor de “Zwarte Adelaars” onmogelijk nog mee te dingen voor de titel.

“Onze directie heeft de beslissing genomen verder te gaan zonder Abdullah Avci, de trainer van de A-ploeg van Besiktas. We bedanken hem voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes bij zijn verdere carrière”, legde de club uit in een communiqué. Dit bericht komt er twee na dagen na het slippertje in de Beker van Turkije, toen de ploeg met 3-2 verloor van Erzurumspor, een ploeg uit tweede klasse, die de heenmatch al won met dezelfde score.

Bij Besiktas begonnen de slechte resultaten zich al op te stapelen bij het begin van het seizoen. Die trend werd doorgetrokken na de winterstop. De club, die vijftien keer Turks kampioen werd, staat op dit moment zevende, op tien punten van de verrassende leider Sivasspor.

Avci, 56 jaar, werd eind vorig seizoen trainer van Besiktas na zijn vertrek bij Basaksehir, een gerenommeerde club die president Recep Tayyip Erdogan na aan het hart ligt en onder leiding van Avci de “vierde reus van Istanboel” werd en zo naast Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas kwam te staan.

De voormalige aanvaller was van 2011 tot 2013 bondscoach van Turkije, maar vooral bij Basaksehir ontpopte hij zich tot een van de beste Turkse technici, dankzij zijn tactische kijk en zijn absolute kalmte. De opvolger van Avci is nog niet gekend.