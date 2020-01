Einde lijdensweg wenkt voor assisenvoorzitster die verdacht werd van verzinnen roofoverval

Brussel / Mons - Het einde van de lijdensweg nadert voor assisenvoorzitster Karin Gérard (65), die werd verdacht van het verzinnen van een roofoverval en het voorliegen van haar verzekeringsmaatschappij over de verdwijning van een dure ring. Woensdag zal het parket-generaal van Bergen voor het hof van Cassatie de buitenvervolgingstelling vragen, kreeg onze redactie bevestigd.

Tientallen assisenprocessen zat ze voor in Brussel. Franstalig België noemde haar zelfs Madame Justice. Maar plots viel Karin Gérard (65) van haar voetstuk. Op een avond in 2016 werd ze in het Sint-Pietersziekenhuis verzorgd voor verwondingen aan gezicht en lichaam. Zij verklaarde dat zij op straat was aangevallen door een drietal, dat haar van een kostbare ring beroofde. Het Brusselse parket verklaarde later dat er geen materiële aanwijzingen gevonden werden die deze versie konden bevestigen. Daarop rees het vermoeden dat de assisenvoorzitster na een avondje stappen gestruikeld was en dat naar de buitenwereld toe als een roofoverval probeerde in te kleden. Maar klaarblijkelijk werd ook dit vermoeden niet bewezen en lijkt het erop dat de nu gepensioneerde magistrate alsnog vrij van zonden verklaard zal worden.

Dat het parket-generaal van Bergen woensdag voor het hof van Cassatie de buitenvervolgingstelling zal vragen, is voor Karin Gérard wellicht maar een pleister op de wonde. Ze ging er prat op dat geen enkel van haar arresten ooit door Cassatie verbroken werd, en keek dus uit naar een succesvol afscheid van Justitie. Tot het onderzoek naar haar verklaringen alles vergalde.

