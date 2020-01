Kleine belegger is de beurs beu: handel in kleine aandelen met een kwart gekelderd door ene taks na andere

Vorig jaar werd op de Brusselse beurs per dag gemiddeld voor 435 miljoen euro aan aandelen verhandeld. Een daling met 15 procent. Bij de kleinste aandelen is de terugval nog spectaculairder. “Het teken dat kleine beleggers zich uit de markt terugtrekken”, zeggen beurswatchers. Zij wijzen de overheid met de vinger: “Hoog tijd dat de overheid kleine beleggers beloont in plaats van straft.”