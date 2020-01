Einde seizoen voor Landry Dimata en Samir Nasri bij Anderlecht?

Kan Anderlecht dit seizoen nog rekenen op Landry Dimata (22) en Samir Nasri (32)? De eerste traint nog altijd niet, de tweede liep weer een spierscheur op. Dit seizoen nog een rol van betekenis spelen wordt moeilijk.

Samir Nasri zit niet in de selectie voor Cercle. De Fransman liep vorige week een scheurtje op in de adductoren en is weer een tiental dagen out. Dat nadat hij eerder weken out was met een scheurtje in de adductoren. “Vervelend”, aldus Frank Vercauteren. “Hij was op de terugweg, maar glijdt nu weer af.” De grote vraag is of de 41-voudige Franse international nog compleet fit zal geraken dit seizoen. Nasri heeft wel een miljoenencontract, maar leeft er niet 100 procent meer voor. Hij mist scherpte en is daarom een risicopatiënt. Bij Anderlecht heeft hij een contract van één jaar met optie, maar wordt die optie gelicht? Twijfelachtig.

Van Landry Dimata is helemaal geen spoor meer te bekennen. Zijn kraakbeenblessure aan de knie is complex en de spits trainde nog geen minuut met de groep. “Zijn terugkeer is nog niet voor meteen”, aldus Vercauteren. “Ik zag hem nog niet op het plein. De medische staf moet eerst uitmaken wanneer Dimata fit is.” Dimata ligt nog vast tot 2023. Nog speelminuten halen dit seizoen zou een succesje zijn.

Anderlecht kan tegen Cercle ook niet rekenen op spits Kemar Roofe (kuit). Vanden Borre en Thomas Didillon zitten niet in de selectie. De keeper blijft hopen op een mirakeloplossing uit Genk. “Hij aast op een transfer en traint niet”, aldus Vercauteren. “Ik zei hem al wat ik van die houding vind. De club moet ook zijn belangen verdedigen.”