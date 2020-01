Fort Jan Breydel gaat gewoon mee op verplaatsing: Club Brugge bezig aan beste uitseizoen sinds invoering play-offs

Er is ook leven buiten Fort Jan Breydel. Als Club Brugge zondag wint op Kortrijk, pakt het dit seizoen meer punten op verplaatsing dan in eigen huis. Een uitgebalanceerde kern en lessen uit het verleden zorgen ervoor dat Club buitenshuis een ongekend parcours rijdt. In de reguliere competitie doet het na 21 speeldagen nu al beter dan onder Preud’homme en Leko.