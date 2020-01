UITGELEGD. Wat is het coronavirus? En hoe wordt het overgedragen?

De hele wereld maakt zich momenteel zorgen voor het coronavirus dat in China al aan minstens 26 mensen het leven kostte. Intussen dook het nieuwe virus 2019-nCoV al op in onder meer de Verenigde Staten, Zuid-Korea enThailand, en werden nu ook twee gevallen van besmetting in Frankrijk vastgesteld. Maar wat is een coronavirus eigenlijk en waarom is het zo gevaarlijk? Het Nieuwsblad zocht het voor je uit.