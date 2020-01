Hoe makkelijk kan je rijk worden door verdwenen paadjes te zoeken? Een kaart uit 1841 helpt veel

1,65 miljoen opstrijken om te stoppen met procederen. Het spreekt tot de verbeelding. Maar wie hoopt om snel even rijk te worden als ‘voetwegactivist’ Marc Van Damme moeten we toch ontgoochelen: er is héél veel geduld voor nodig. Al zijn er wel nog veel mogelijkheden en dat maakt sommige steden en gemeenten best zenuwachtig.

120.000 euro in Holsbeek, 60.000 euro in Kortenberg, 150.000 euro in Huldenberg en eerder al bijna 47.000 euro in Aarschot. De spaarrekening van Marc Van Damme was de voorbije jaren al aardig aangedikt ...