Wij simuleren de strijd om Play-off 1 op basis van de heenronde: KV Mechelen haalt het, Anderlecht pas negende

Nog acht matchen te gaan. De strijd om het laatste ticket voor Play-off 1 barst nu open. Elke misstap die RC Genk, KV Mechelen, Zulte Waregem of Anderlecht nu begaat, is een fiasco. Wij verdiepten ons in het programma van al die teams én simuleerden het eindklassement op basis van de heenronde. Spielerei, maar het geeft wel aan hoe moeilijk het wordt voor Anderlecht.