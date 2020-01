KV Oostende moest de laatste weken steeds meer achteromkijken in de stand. Een verplaatsing naar Standard is dan geen cadeau, maar na een kansarme eerste helft kwamen de Kustboys na de pauze op voorsprong. En hoe! Jelle Bataille verraste doelman Bodart met een heerlijke deviatie met buitenkant rechts. Het leer verdween mooi in de bovenhoek.