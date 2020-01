Ex-vedette van Liverpool dronken van scherm gehaald tijdens voetbaldebat

Jermaine Pennant, ex-speler van Liverpool, werd vrijdag midden een debat op Sky Sport van het scherm gehaald omdat er te veel klachten binnenkwamen. Hij kwam moeilijk uit zijn woorden en leek dronken.

Jermaine Pennant (37) gaf vrijdagmorgen tijdens een voetbaldebat op Sky Sports onsamenhangende antwoorden bij het bespreken van Romelu Lukaku’s transfer naar Inter Milan en over zijn eigen tijd als speler in Liverpool.

Na een tijdje werd hij ook niet meer betrokken in het debat en werden de vragen gesteld aan de andere analisten aan tafel omdat hij moeite had om duidelijk te antwoorden. Pennant was gedurende 15 minuten niet betrokken bij panelgesprekken en werd vervolgens van het scherm gehaald tijdens een reclame. David Reed, een journalist van Sky Sports News, verving hem.

Pennant verontschuldigde zich later op de sociale media voor zijn mysterieus optreden.“Mijn excuses aan iedereen bij Sky Sports en de kijkers voor mijn ondermaatse prestaties van vandaag. De zender heeft me de afgelopen maanden kansen gegeven als analist en ik heb ze nog nooit zo teleurgesteld. Er zijn geen excuses. Ik wil graag een tv-carrière opbouwen en hoop dat ik geen onherstelbare schade heb aangericht.”

Er werd gesuggereerd dat hij dronken was, maar de ex-speler ontkende. “In tegenstelling tot speculaties op sociale media ben ik gisteravond niet uitgegaan. Ik heb de afgelopen periode hard geprobeerd om professioneel te zijn. Ik heb veel mensen teleurgesteld maar het zal niet meer gebeuren.”

Jermaine Pennant heeft een geschiedenis van drankmisbruik. Hij werd drie keer veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. In 2005 zat hij zelfs drie maanden in de gevangenis nadat hij dronken tegen een lantaarnpaal botste. Bij de alcoholcontrole zat hij meer dan het dubbele boven de wettelijke limiet. Toen hij door de politie werd ondervraagd, vertelde hij eerst dat hij… Arsenal-teamgenoot Ashley Cole was. Het was al de derde keer dat hij betrapt werd voor rijden onder invloed, en hij was al een jaar zijn rijbewijs kwijt.

Foto: Photo News

Toen hij in 2007 voor Liverpool speelde, stortte Pennant in tijdens een vlucht naar Stansted. Hij was stomdronken en kreeg zuurstof toegediend door stewardessen.

In 2012, toen hij voor Stoke City speelde, kreeg hij na een nieuwe positieve test een gevangenisstraf van acht weken, een jaar voorwaardelijk en was hij drie jaar zijn rijbewijs kwijt.

Hij onthulde ook in zijn autobiografie, die twee jaar geleden werd uitgebracht, dat hij “de wodka nog steeds in zijn buik kon voelen voelen” toen hij een hattrick scoorde bij zijn Arsenal-debuut tegen Southampton in mei 2003, nadat hij de avond voordien een feest had bijgewoond. “Ik wist dat er veel meisjes zouden zijn, ik moest er dus zijn.”

Pennant speelde in zijn carrière voor veertien clubs, waaronder Liverpool, Arsenal en Leeds. De voormalige voetballer deed in 2018 ook mee aan Celebrity Big Brother.