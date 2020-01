“Ik word altijd week als ik zulke beelden van kinderen zie”: pedofielen op grootste kinderpornoproces ooit beseffen zelf dat ze weer zullen toeslaan

Dendermonde / Sint-Truiden / Kortrijk / Wetteren -

De vijf pedofielen die terechtstaan in het grootste kinderpornoproces ooit in België zijn “onbehandelbaar” en “levenslang ­gevaarlijk”. Dat beseffen ze zelf ook. “Ik word altijd week als ik zulke beelden van kinderen zie. Het is een soort verslaving waar ik moeilijk onderuit kan.”