De vakbonden en de directie van Micobel Langemark moeten voor het eerst een sociaal geschil uitvechten in de rechtbank.

Milcobel is een coöperatie die de melk van 2.600 melkveebedrijven ophaalt, verwerkt en commercialiseert. De belangrijkste productievestiging zit in Langemark. ACV, de grootste vakbond in het bedrijf ...