Doorbraak in villamoord: klusjesman geeft na jaren stilzwijgen toe dat hij rijke zakenman doodschoot

Pelt -

Klusjesman Roger C. (48) heeft na twee jaar in de cel bekentenissen afgelegd in de zogenaamde villamoord. De man geeft toe dat hij de Nederlandse ondernemer Marcel Van Hout (51) in november 2017 heeft doodgeschoten in zijn villa op Grote Heide in Pelt. Hij zou daarbij hulp gekregen hebben van de ex van Van Hout, maar zij houdt vol dat ze niets met de zaak te maken heeft.