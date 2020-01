Yves Vanderhaeghe: “Mbokani stond buitenspel, de lijn werd krom getrokken”

Minuut 84, donderdag in het duel tussen Antwerp en Kortrijk: Mbokani doet wat hij het beste kan: scoren. Vanuit het niks duikt hij voor Jakubech op. Buitenspel, oordeelt de grensrechter in eerste instantie. Niet zo volgens de VAR, die het doelpunt goedkeurt. “Ongelofelijk, maar die lijn staat krom”, vindt Vanderhaeghe. “Een optische illusie, die lijn is perfect geijkt met het veld”, klinkt het bij Stephanie Forde, Operationeel Directeur bij de KBVB.

Op zijn persconferentie blikte Yves Vanderhaeghe nog eens terug naar het 1-1-gelijkspel in de Croky Cup. Hij had lof te over voor Mbokani, “die nog maar eens bewees dat hij over véél talent beschikt”, maar had zijn vragen bij de lijn die de VAR trok om te checken of hij al dan niet buitenspel stond. “Die lijn staat krom. Die loopt niet evenwijdig met de lijn van het strafschopgebied. Ik heb er mijn meetlat bijgenomen. Aan de ene kant is het verschil 1,4 cm en aan het andere uiteinde 2,1 cm. Met een rechte lijn staat Mbokani altijd buitenspel. Ik wéét dat het een nipte situatie is, maar ik stel me er toch vragen bij.”

Blijkbaar zorgt het camerastandpunt voor de optische illusie. Stephanie Forde, Operationeel Directeur bij de KBVB, legt uit: “Een voetbalveld is nooit 100 % recht, maar heeft een curve waarbij de zijlijnen lager liggen dan het centrale deel. De lineaire buitenspellijn – zoals ze in tv-herhalingen vaak werd toegepast – houdt daar geen rekening mee. Op die manier heb je nooit de juiste offsidefase. Wij werken met een lijn met field adaption.”

Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor een technicus. “Hij ijkt de lijn twee uur voor de wedstrijd. Indien hij het speelveld niet correct gekalibreerd krijgt, dan werkt de VAR zonder die lijn en communiceren we dat ook naar de regie.”

Voor wie het beeld van de bewuste fase op tv bekeek, leek het wel alsof de lijn een knik had. “Dat is het gevolg van het camerastandpunt. Hoe lager de camera, hoe meer die curve opvalt. Mochten we de buitenspellijn op de lijn van het strafschopgebied leggen, dan zouden deze beiden gelijk lopen.”

