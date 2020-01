Sensatie Erling Haaland doet het weer voor Dortmund: twee goals als invaller tegen FC Köln

Een vroege dubbele voorsprong via Guerreiro en Reus zorgde ervoor dat Dortmund nooit in de problemen kwam tegen de bezoekers uit Keulen. Jadon Sancho en de onvermijdelijke Haaland legden de eindstand vast: 5-1. Winteraankoop Haaland zit nu al aan 5 doelpunten in amper 59 minuten speeltijd, ofwel 1 doelpunt om de 12 minuten: duizelingwekkende cijfers voor de 19-jarige Noor.

Voor de wedstrijd werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden in het Signal Iduna Park ter ere van Hans Tilkowski. De Duitse ex-doelman kwam in de jaren ‘60 meer dan 80 keer in actie voor Dortmund en de nationale ploeg en overleed begin januari op 84-jarige leeftijd. Het inspireerde de thuisploeg om verschroeiend van start te gaan: Raphaël Guerreiro had amper 53 seconden nodig om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Winteraankoop Haaland zag zo vanop de bank dat ook andere spitsen met de ogen toe scoren bij zijn nieuwe ploeg.

Erling Haaland begon op de bank, ondanks zijn hattrick vorige week Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund, met Hazard en Witsel wel in de basis, wou snel komaf maken met Köln. Na 13 minuten kopt Hummels op de lat. Het bleek slechts uitstel voor de bezoekers: op het halfuur zorgde aanvoerder Marco Reus voor de dubbele voorsprong. In eerste instantie werd de goal afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR gaf toch groen licht voor de Borussen.

Marco Reus: een assist en een doelpunt. Foto: Photo News

In de tweede helft drukte Dortmund door: Reus speelde Jadon Sancho perfect aan, de Brit knalde onhoudbaar binnen voorbij bezoekende doelman Horn. De elfde goal in zeventien wedstrijden voor Sancho in de Bundesliga. De aanvaller heeft ook al twaalf assists achter zijn naam staan: straffe cijfers voor een negentienjarige.

Na 63 minuten kon Köln voor het eerst tegenprikken en het was meteen raak: bij Dortmund was iedereen Mark Uth vergeten, hij nam de botsende bal hard op de slof en trapte hem in de verste hoek. Het signaal voor Dortmundcoach Favre om Haaland tussen de lijnen te brengen, Thorgan Hazard was het slachtoffer en moest naar de kant. Vorige week had Haaland drie minuten nodig om te scoren, deze keer moesten de geelzwarte fans tien minuten wachten: geharrewar voor het doel van Köln en het Noorse toptalent stond op de juiste plek om de 4-1 binnen te trappen. Vlak voor affluiten deed hij er doodleuk nog een doelpunt bij: Haaland omspeelde doelman Horn en legde vanuit een scherpe hoek binnen. 5 doelpunten in 2 wedstrijden als invaller: dodelijk efficiënt heet dat dan.

BRACE | 5 goals in z'n eerste 57 speelminuten in de Bundesliga. Haaland is nu al een fenomeen! 😱🇸🇯#BVBKOE 🇩🇪 pic.twitter.com/peJlwOMP2h — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2020