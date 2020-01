De Franse geneesmiddelenmaker Sanofi (het vroegere Genzyme) gaat binnen afzienbare tijd minstens honderd hoogopgeleide medewerkers aanwerven voor haar vestiging in Geel. Het bedrijf wacht daarvoor nog op toelating van de overheid om een nieuw medicijn tegen eczeem te produceren.

Het aantal bijkomende banen is een gevolg van de zware investering van 300 miljoen euro die het bedrijf in 2016 in de Kempen deed. Toen bouwde Sanofi een nieuwe productiehal bij haar Geelse vestiging.