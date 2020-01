Vincent Kompany wou Robin van Persie comeback laten maken bij Anderlecht

Vincent Kompany heeft tevergeefs geprobeerd om Robin van Persie (36) een comeback te laten maken bij Anderlecht. Dat vertelde de Nederlander bij Ziggo Sport.

Robin van Persie stopte vorig seizoen met voetballen maar de Nederlander speelde op 11 september mee in de galamatch voor Vincent Kompany bij Manchester City. “Het was ouderwets genieten met alleen maar topspelers op het veld. Na zeventig minuten begon ik overal pijn te krijgen, maar ik wilde dat veld niet af”, vertelde hij aan Ziggo Sport.

Robin van Persie in de galamatch voor Vincent Kompany bij Manchester City. Foto: AFP

Kompany was wel nog onder de indruk van de prestaties van Van Persie en vroeg hem om zijn schoenen weer aan te binden en voor Anderlecht te voetballen. ”Een dag na de match belde hij me op. Hij was ervan overtuigd dat ik hem kon helpen bij Anderlecht. Ik zag het als een mooi compliment dat hij me benaderde, maar ik werd die ochtend wakker met pijn in mijn kuiten en wist dat ik er niet meer aan moest beginnen.”