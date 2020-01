Laszlo Bölöni straft Lamkel Zé: Antwerps zorgenkind moet een match brommen

Na zijn penaltyfrats hoeven we Didier Lamkel Zé (23) zondag tegen Zulte Waregem niet op het veld te verwachten. Het Antwerp-bestuur zegt niet tussen te komen in de kwestie, maar Laszlo Bölöni is van plan om hem aan de kant te houden.

“Hou het kort, want ik heb nog wat problemen op te lossen”, aldus Bölöni op zijn persbabbel gisterochtend. Zeg maar één groot probleem: Lamkel Zé. Nu, de oplossing bleek vooral het nieuwe voorval doodzwijgen. Tijdens de korte nabespreking met zijn spelers toonde Bölöni zich nog wel kwaad over die door Lamkel Zé opgeëiste en gemiste penalty tegen KV Kortrijk (1-1), maar hij wilde er niet te veel woorden meer aan vuil maken. Wel zei hij nog dat de Kameroener niet voor álles de schuld moet krijgen. Daar ging niemand op in, hoewel het bij sommigen in het verkeerde keelgat is geschoten dat hun coach met de vinger wees naar Refaelov en Mbokani, die zogezegd hadden moeten ingrijpen. De twee genieten immers veel aanzien in de kleedkamer, wat niet kan worden gezegd van Lamkel Zé.

Niet zozeer zijn gemiste strafschop is blijven hangen bij zijn ploegmaats, wel opnieuw zijn respectloze gedrag. Lamkel Zé werd nadien gewisseld, maar slenterde ondanks de 0-1-achterstand weer naar de kant, negeerde invaller Gano compleet, ging meteen naar binnen en vertrok nog voor het laatste fluitsignaal naar zijn appartement om de hoek. Zijn excuses via Instagram een uur later maakten weinig indruk. Na dit zoveelste incident heeft het merendeel van de spelersgroep het helemaal met hem gehad. Zoals ook het geval was bij Mbaye Diagne bij Club Brugge geniet hij nog steun van de Afrikaanse kliek (Hongla, Seck, ook nog Mbokani), maar bij vele anderen hoeft hij niet meer aan te kloppen. Ze hopen dat er – in plaats van een zoveelste boete – eindelijk eens echte maatregelen worden genomen.

Kwaliteit en kapitaal

Ze moeten zich echter geen illusies maken: Lamkel Zé blijft gewoon bij de A-kern. Hij vertegenwoordigt immers te veel kwaliteit en kapitaal. Luciano D’Onofrio houdt zich naar eigen zeggen zelfs buiten de kwestie. “Ik kom hier niet in tussen, dit is iets tussen de coach en de spelers”, zegt de sportief directeur. Het woord is dus aan Bölöni, die ons nochtans altijd naar het bestuur doorverwijst als het gaat om de bestraffing van Lamkel Zé. Maar hoe dan ook is de Roemeen niet van plan om het enfant terrible zondag op te stellen. Hij acht het beter om hem even uit de schijnwerpers te houden.