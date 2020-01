Real Sociedad wil 18 miljoen euro voor Adnan Januzaj, AS Roma in poleposition

Het lijkt er sterk op dat Adnan Januzaj (24) aan zijn laatste week in Spanje toe is. De aanvallende middenvelder van Real Sociedad staat dicht bij een verhuur aan een Italiaanse subtopper. Zowel AC Milan als AS Roma toont interesse, maar het is die laatste club die op dit ogenblik een stapje voor heeft. In Engeland is er interesse van West Ham, dat getraind wordt door David Moyes, de coach die Januzaj in 2013 lanceerde bij Manchester United.

Januzajs management onderhandelde de afgelopen week in San Sebastián. Real Sociedad is bereid om mee te werken aan een transfer onder strikte voorwaarden. Een definitieve transfer moet 18 miljoen euro kosten. Dertig procent van de som – zo’n 5,4 miljoen euro – is bestemd voor Januzajs vorige club Manchester United. Meer waarschijnlijk is een scenario waarbij Januzaj, al dan niet met een koopoptie, wordt verhuurd aan een Italiaanse club.

Januzaj is op zoek naar speelminuten met oog op het EK deze zomer.