CLUBNIEUWS. Oostende informeert naar ‘man van 8 miljoen’, Cercle-doelman Van Damme hervalt in strijd tegen leukemie

Een nieuwe dag, een nieuwe portie clubnieuws. Oostende speurt naar verdedigende versterking en klopt daarvoor aan bij Anderlecht, terwijl er slecht nieuws te rapen viel bij Cercle Brugge.

KV OOSTENDE. Sanneh naar Oostende?

KV Oostende is nog op zoek naar een kopbalsterke centrale verdediger en daarom informeerde het bij Anderlecht naar Buba Sanneh (25).

De man van 8 miljoen euro was uitgeleend aan het Turkse Göztepe, maar daar deed hij maar twee keer mee. Dat huurcontract werd verbroken en nu kan KVO een oplossing bieden. Al is de deal nog niet rond.

De kustclub wil Sanneh huren zonder aankoopoptie en maar een deeltje van zijn loon betalen. Voorlopig zit Sanneh trouwens nog in Afrika, want er zijn administratieve problemen met zijn werkvergunning. (jug, bla)

STANDARD. Lavalée niet in kern, wel op restaurant

Zien we Dimitri Lavalée (23) het komende half jaar nog in het shirt van Standard? De verdediger verlengde zijn aflopende contract niet en tekende voor komend seizoen al bij het Duitse Mainz. “Ik heb het gevoel dat we aan het lijntje zijn gehouden”, liet Michel Preud’homme zich voor de match ontvallen. De coach selecteerde de speler niet, ook al zat er geen andere centrale verdediger op de bank. Lavalée liet het niet aan zijn hart komen en liet via Instagram weten dat hij in Brussel genoot van een avondje op restaurant. (bfa)

CERCLE BRUGGE. Van Damme hervalt in leukemie

Miguel Van Damme(26) is hervallen in zijn strijd tegen kanker. De vrouw van de doelman maakte dat zopas bekend aan de directie van Cercle Brugge. Vorig jaar speelde Van Damme nog met Cercle in Play-off 2 en tekende hij toen een nieuw, tweejarig contract. Maar een paar weken later werd tijdens zijn vakantie opnieuw leukemie vastgesteld. In oktober onderging Van Damme een stamceltransplantatie nadat een perfecte donor was gevonden. Hij verbleef vier weken in quarantaine, maar herstelde goed. Afgelopen week werden echter weer slechte cellen vastgesteld. Van Damme ligt momenteel opnieuw in het ziekenhuis.

Foto: Simon Mouton

Bij Cercle reageren ze ontdaan. “Iedereen is er kapot van. De jongens die Miguel goed kennen, hebben we ook ingelicht”, zegt CEO Marc Van Maele. Om de doelman en al wie vecht tegen leukemie een steuntje in de rug te geven, is het plan opgevat om tijdens de zestiende minuut – het rugnummer van Van Damme – van de match één minuut te applaudisseren. (kv)

GENK. Hagi valt naast kern

Hrosovsky en Daehli keren terug na respectievelijk een knieblessure en griep. Beiden komen in aanmerking voor een basisplaats, ze liggen in de weegschaal met Wouters en Thorstvedt. Naast Nygren, Adewoye, Screciu, Sierra en nieuwkomer Kouassi valt ook Ianis Hagi (foto) naast de kern. “Met zoveel fitte spelers heb ik een positief selectieprobleem”, zegt coach Wolf. “Ik zal elke week een keuze moeten maken.” (rco)