Hasselt / Sint-Truiden -

Arne Fogal (12) uit Sint-Truiden kwam vrijdagochtend met zijn voet klem te zitten op de roltrap in het station van Hasselt. De Truienaar hield er een dubbele voetbreuk aan over. De roltrap, die het in het verleden al meermaals begeven heeft, werd tijdelijk buiten dienst gesteld.