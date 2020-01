Lokeren in zee met Chinezen

De Oost-Vlamingen beklemtonen dat Lokeren zo in Belgische handen blijft. Voorzitter Louis de Vries verduidelijkte wel dat er “op korte termijn een optie is om te praten over de aankoop van een percentage van de aandelen”. Al zal het wel een minderheidsaandeel zijn, om de eigenheid van Lokeren zowel juridisch als financieel te vrijwaren. Met deze samenwerkingsovereenkomst hoopt Lokeren het transferverbod zo snel mogelijk op te heffen. “We hebben het inderdaad al een paar keer gezegd, maar we zijn ervan overtuigd dat we uiterlijk maandag concreet nieuws hebben”, aldus de voorzitter. “ Alleen is het een groot akkoord, met een buitenlandse partij. Zo’n financiële stroming heeft tijd nodig.”

De samenwerking zal activiteiten in beide richtingen ontwikkelen: Ke Hua Sports zal talentvolle Chinese jongeren naar Lokeren sturen. Anderzijds wordt Sporting Lokeren het instrument om Europese voetbalexpertise en knowhow in China verder uit te rollen.