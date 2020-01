Oostende informeert naar Sanneh

KV Oostende is op zoek naar een kopbalsterke centrale verdediger. Daarom informeerde het bij Anderlecht naar Buba Sanneh (25). De man van 8 miljoen was uitgeleend aan het Turkse Göztepe, maar daar deed hij maar twee keer mee. Het huurcontract werd verbroken en nu kan KVO een oplossing bieden. Al is de deal nog niet rond. De kustclub wil hem huren zonder aankoopoptie en maar een deeltje van zijn loon betalen. Voorlopig zit Sanneh trouwens nog in Afrika, want er zijn administratieve problemen met zijn werkvergunning.(jug, bla)