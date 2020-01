Pools parlement legt kritische rechters het zwijgen op

Het Poolse parlement heeft de omstreden tuchtwet voor rechters goedgekeurd. Die nieuwe wet bepaalt dat rechters geldboetes, degradaties of zelfs ontslagen kunnen krijgen als ze de beslissingsmacht of legaliteit in twijfel trekken van een andere rechter of van het gerecht. Ook mogen ze niet politiek actief zijn.

De wet stootte op hevige kritiek van de Europese Commissie en van grondwetsexperten van de Raad van Europa. Nu wordt ze voorgelegd aan president Andrzej Duda. In Duda’s omgeving is donderdag vernomen dat de president de wet zou ondertekenen.

De regerende PiS-partij heeft justitie de voorbije jaren grondig hervormd. Omdat die hervormingen Europese verdragen schenden, heeft de Europese Commissie al verschillende procedures opgestart tegen de Poolse regering, en trok ze naar het Europees Gerechtshof. (tg)