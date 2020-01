Vijf jaar cel voor Amerikaanse ex-farmabaas

Multimiljonair en oprichter van farmabedrijf Insys John Kapoor moet voor 5,5 jaar de cel in. Jarenlang liet hij artsen in de VS omkopen zodat ze zijn krachtige pijnstiller, een fentanyl-spray, zouden voorschrijven bij patiënten die daar helemaal geen baat bij hadden. Fentanyl draagt bij aan de opioïdencrisis, de pijnstillerepidemie die de voorbije twee decennia het leven kostte aan 400.000 Amerikanen. In 2018 overleden nog 32.000 Amerikanen na een overdosis fentanyl.

De 76-jarige Kapoor is de eerste ex-CEO die veroordeeld wordt. Naast de celstraf moet hij ook de maximumboete van 250.000 dollar betalen. Zes andere leden van de vroegere directie kregen celstraffen tussen 33 en 12 maanden. Het farmabedrijf bekende de feiten en kwam tot een schikking met de Amerikaanse overheid. Het wil 225 miljoen dollar betalen aan de slachtoffers. Intussen heeft het bedrijf wel het faillissement aangevraagd. (agg)