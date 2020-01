Wetsvoorstel om verkrachters te laten trouwen met minderjarige slachtoffers

Een bijzonder controversieel wetsontwerp gaat eind deze maand gestemd worden in het Turkse parlement. Het voorstel voorziet dat mannen die verdacht worden van een verkrachting van een minderjarig slachtoffer niet vervolgd kunnen worden indien ze trouwen met hun slachtoffer.

Het voorstel stuit op extreem luide kritiek in binnen- en buitenland. Volgens de Democratische Partij van de Volkeren geeft deze wet verkrachters een uitweg en een vrijgeleide om zich te vergrijpen aan minderjarige slachtoffers. Sterker nog: het legitimeert kindhuwelijken en plaveit de weg voor pedofielen om zich op structurele basis te vergrijpen aan minderjarige slachtoffers. Ook de VN veroordeelde het wetsvoorstel al met klem.

In 2016 lag een gelijkaardig voorstel op tafel. De wet voorzag dat mannen pas vervolgd kunnen worden voor verkrachting als er sprake is van geweld of dreigementen. De wet werd weggestemd.(adm)