Ze vreten alles kaal

Een ongeziene sprinkhanenplaag dreigt vele akkers in Kenia kaal te vreten. Ze komen overgevlogen van buurlanden Ethiopië en Somalië, waar ze eerder al lelijk huishielden. De enorme zwermen woestijnsprinkhanen kunnen kilometers lang worden, en nu zou het om de ergste plaag in 70 jaar gaan. De VN vraagt internationale hulp voor de regio, want een humanitaire ramp dreigt. Als speciale vliegtuigen niet beginnen met het sproeien van insecticiden, kunnen de zwermen tegen de zomer nog enorm toenemen in omvang. (agg)