1 miljard voor universiteiten om dictators te stoppen

De Amerikaans-Hongaarse miljardair George Soros (89) heeft op het World Economic Forum in Davos aangekondigd 1 miljard euro te investeren in een netwerk van universiteiten. De bedoeling? Wetenschappers en onderzoekers mobiliseren tegen “de dictators van vandaag en morgen”. Daarnaast wil het zogenaamde Open Society Network zich ook concenteren op de klimaatopwarming. Twee zaken die volgens Soros de grootste bedreiging vormen voor onze huidige beschaving.

Hij sneerde ook expliciet naar Rusland, China, Brazilië en de Verenigde Staten en hun leiders, als voorbeelden van landen waar het autoritaire gedachtengoed in opmars is. De Amerikaanse president Donald Trump noemde hij een “oplichter” en “de ultieme narcist”.

Soros vergaarde zijn fortuin - door Forbes geschat op 8,3 miljard dollar - door te speculeren op de financiële markten. In 1984 richtte hij een stichting op die al 15 miljard dollar investeerde in filantropische organisaties, ‘ter bevordering van de democratie’. Voor Trump, Poetin, Viktor Orban – de premier van zijn geboorteland Hongarije – en andere leiders is hij de baarlijke duivel. De laatste jaren wordt hij belaagd vanuit de alt-rightbeweging en staat hij vaak in het midden van allerlei complottheorieën, niet in het minst vanwege zijn joodse afkomst. (jvde)