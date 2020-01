De Mexicaanse muur

De Mexicaanse oproerpolitie heeft vrijdag in de grensstad Frontera Hidalgo hardhandig honderden migranten tegengehouden. Mexico heeft al een hele tijd te kampen met vluchtelingen die vanuit Midden-Amerika door het land naar de VS willen trekken. Tot voor kort legde de Mexicaanse regering hen niet veel in de weg. Maar sinds de Amerikaanse president Donald Trump het land onder druk zet om de migranten tegen te houden en dreigt met een handelsoorlog indien Mexico dat niet doet, treedt de politie meer en meer – en vaak hardhandig – op. Deze keer kwamen de migranten vooral uit Honduras en Guatemala. (fem)