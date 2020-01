Sportschutter (26) schiet zes familieleden dood en belt dan zelf naar de politie

De balans is zwaar. Naast de zes doden vielen er twee zwaargewonden, van wie een kritiek. Twee tieners van 12 en 14 zijn getraumatiseerd : ze waren er getuige van hoe de dader zijn familieleden één na één van dichtbij doodschoot. Vier in het Gasthof Deutscher Kaiser, twee buiten aan de deur. Nadien bedreigde de schutter ook de tieners zelf, maar liet hen uiteindelijk gaan.

Politiewoordvoerder Reiner Möller zei vrijdagavond dat de slachtoffers drie mannen zijn van 36, 65 en 69 jaar, en drie vrouwen van 36, 56 en 62.

Na de moorden belde de dader zelf de politie. Exact negen minuten na de schietpartij was de politie ter plaatse. “Hij was nog in de zaak toen we arriveerden. Toen we hem op zijn gsm belden dat hij met zijn handen in de lucht naar buiten moest komen, deed hij dat ook”, zegt Bernd Märkle van de politie van Aalen.

Eenzaam op zolder

De schutter bleek de 26-jarige zoon te zijn van de uitbater van het Gasthof Deutsche Kaiser, vlakbij het station van Rot am See. Hij woonde zelf ook in het huis, op de zolderverdieping. Maar buren kenden hem niet omdat hij nauwelijks buiten kwam. “Hij zat de hele dag achter zijn computer”, klinkt het. De politie hoopt op die computer aanwijzingen te vinden waarom hij naast zijn 65-jarige vader en 56-jarige moeder nog vier familieleden doodschoot.

De ouders leefden alleszins gescheiden. De moeder woonde in Freiburg en was samen met andere familieleden onderweg naar de begrafenis van een familielid in het oosten van Duitsland. Ze zouden de nacht doorbrengen in Rot am See en dan doorrijden naar de uitvaart die vandaag, zaterdag, moest plaatsvinden.

Sportschutter

De politie bevestigde vrijdagavond dat de dader als sportschutter een wapenvergunning had en een halfautomatisch 9 mm-geweer gebruikte. “In Duitsland kan vrijwel iedereen als sportschutter gemakkelijk een vergunning krijgen voor dodelijke vuurwapens”, zegt Roman Grefem, woordvoerder van een organisatie die dat al jaren aanklaagt maar geen gehoor vindt bij de politiek.