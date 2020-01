Baggeraars van de Lage Landen vormen front tegen Chinezen

De Belgische baggeraar DEME wordt genoemd als kandidaat-overnemer van scheepsbouwer IHC Merwede, samen met zijn Nederlandse concurrent Van Oord en de investeringsmaatschappij HAL, de hoofdaandeelhouder van nóg een Nederlandse baggeraar, Boskalis. Doel: de Chinezen buiten houden.

Het gebeurt niet vaak dat drie concurrenten de handen in elkaar slaan, maar DEME, Van Oord en HAL voeren gesprekken om de scheepsbouwer – die het moeilijk heeft – over te nemen of het kapitaal te versterken. Dat bevestigen diverse bronnen aan zakenkranten De Tijd en FD. Over vier tot vijf weken zou er uitsluitsel moeten zijn.

IHC is wereldmarktleider in de sector van de hoogtechnologische baggerschepen. Als het bedrijf wordt overgenomen door Chinezen, komt de innovatieve technologie en de knowhow van de scheepsbouwer uit Kinderdijk in hun handen, waardoor ze zelf geavanceerde baggerschepen kunnen produceren. DEME, Van Oord en Boskalis ondervinden groeiende concurrentie van Chinese baggeraars, maar hebben vooralsnog een lengte voorsprong op technologisch vlak. En die voorsprong willen ze liever niet kwijtspelen. (krs)