Bayer wil Roundup-affaire schikken voor 10 miljard dollar

Het Duitse chemieconcern Bayer onderhandelt momenteel om tienduizenden claims van mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van de onkruidverdelger Roundup te schikken voor zo’n 10 miljard dollar.

Dat schrijft persagentschap Bloomberg op basis van betrouwbare bronnen. Bayer, dat Roundup-maker Monsanto overnam, werd eerder al veroordeeld tot fikse schadevergoedingen, maar ging in beroep. Het aantal mensen dat het Duitse chemieconcern aanklaagt, is de voorbije maanden explosief toegenomen. In oktober sprak het bedrijf nog van bijna 43.000 zaken in de Verenigde Staten. Volgens Ken Feinberg, die als bemiddelaar optreedt tussen de aanklagers en Bayer, ligt dat aantal nu tussen de 75.000 en 85.000 en kan het nog oplopen. (krs, blg)