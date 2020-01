Fedasil en Francken bekvechten over bokshandschoenen

Bokshandschoenen. Daarover kibbelde N-VA-Kamerlid en ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vrijdag met Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers. De Vlaams-nationalist vond het niet kunnen dat de overheidsdienst een offerte voor tien bokshandschoenen had uitgeschreven voor het asielcentrum in Poelkapelle. “Mensen vluchten van oorlog en geweld en wij gaan ze leren vechten”, klonk het in een sneer naar huidig minister Maggie De Block (Open VLD). Francken plaatste een foto van de offerte op sociale media, maar zag over het hoofd dat de contactgegevens van de betrokken Fedasil-werknemer er nog bijstonden. De man kreeg prompt een reeks dreigtelefoons.

Fedasil reageerde ontstemd. “Dat krijg je als je ondoordacht zaken op sociale media plaatst.” De instelling kreeg van minister De Block onlangs de vraag om misleidende berichten actief te bestrijden, vooral op sociale media. “Maar als zelfs parlementsleden ze beginnen verspreiden, wordt het natuurlijk moeilijk”, zei Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele. Francken gaf nadien toe dat hij er niet had op gelet dat de gegevens van de ambtenaar nog op de foto stonden en verwijderde zijn bericht. (blg,fem)