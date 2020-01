Vlaamse regering klaar voor Van Eyck-jaar

De Vlaamse ministers ontpopten zich vrijdag op de ministerraad tot ambassadeurs van de gebroeders Van Eyck. Naar aanleiding van de start van het Van Eyck-jaar en de verhuis van het Lam Gods naar de Gentse Sint-Baafskathedraal poseerden de acht Vlaamse ministers – minister-president Jan Jambon zat nog in het Zwitserse Davos – trots met een kussentje met daarop een detail van het wereldbefaamde schilderij, dat acht jaar lang werd gerestaureerd. “Vlaanderen is een té discrete schatkist. Als minister van Toerisme wil ik die discretie laten vallen en de hele wereld zeggen: kom dat zien in Gent”, verklaarde Zuhal Demir (N-VA). (fem)