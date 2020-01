N-VA en PS onderhandelden een hele week, maar wat bracht het op?

De afgelopen week hebben PS en N-VA elke dag onderhandeld. Maar de vraag is of dat uiteindelijk tot iets geleid heeft? Aan Franstalige kant klinkt het alvast pessimistisch.

Ze zagen elkaar met en zonder de informateurs en ze zagen elkaar in werkgroepen over verschillende thema’s, maar wat is daar nu uitgekomen? Dat is moeilijk te zeggen. Volgens Het Laatste Nieuws klinkt het bij de PS pessimistisch. “Wij hebben geprobeerd om compromisvoorstellen op tafel te leggen, maar N-VA deed het omgekeerde. Het lijkt ons erg moeilijk om paars-geel leven in te blazen.” Aan Vlaamse kant wordt er niet veel gezegd over de onderhandelingen.

Voorlopig is het afwachten op de speech die Coens zaterdagavond op de nieuwjaarsreceptie van CD&V zal geven. Maandag is het uitkijken naar de partijbureau’s en dinsdag worden de informateurs opnieuw bij de koning verwacht met een eindverslag. De vaag is natuurlijk wat de koning zal beslissen.