Gent Jazz kan Sting-tickets eindelijk terugbetalen, na procedure tegen verzekeraar

Gent - Na ruim een half jaar kan Gent Jazz de tickets van het afgelaste Sting-concert vorige zomer terugbetalen. Het festival procedeert tegen de verzekeringsmaatschappij, die inmiddels enkele voorschotten heeft gestort.

Het is al van 8 juli vorig jaar geleden dat Sting op het allerlaatste momnet zijn concert op Gent Jazz annuleerde wegens stemproblemen, maar de gedupeerde fans hebben hun geld nog altijd niet terug. Daar komt nu eindelijk verandering in.

Het festival is een procedure gestart tegen de verzekeringsmaatschappij en die heeft inmiddels enkele voorschotten betaald. “Die lenigen de nood van Gent Jazz om te kunnen terugbetalen niet volledig. Maar met de extra inspanningen van onze partners stelt het ons wel in staat om nu meteen iedereen helemaal te kunnen terugbetalen”, klinkt het bij de organisatie van het festival.

Playbacken

Gent Jazz heeft altijd beloofd om de fans volledig terug te betalen. Ze konden kiezen voor een exclusieve voorverkoop voor de editie 2020 of de volledige terugbetaling. Maar de verzekeraar deed moeilijk en zei dat Sting die bewuste avond “maar had moeten playbacken”. “Een verloop dat ervoor zorgde dat we een procedure moesten opstarten en met tegenzin de terugbetaling aan ons publiek hebben moeten spreiden in de tijd”, aldus het festival.

Maar intussen is dus alles in orde gekomen en ook voor de editie van deze zomer ziet het er goed uit. Sting maakt de annulatie van vorig jaar goed door dit jaar opnieuw te komen. Ook Novastar en Van Morrison staan al op het programma. “Meer headliners worden begin volgende week aangekondigd”, klinkt het.