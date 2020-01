Oudste man van België overleden: 108 jaar dankzij “glaasje paardenmelk per dag”

Torhout - Maurits Stael, de oudste man van ons land, is vrijdag overleden op 108-jarige leeftijd. Dat meldt tv-zender Focus-WTV.

Torhoutenaar Maurits Stael was sinds april 2018 officieel de oudste man van België, na het overlijden van Gustaaf Leclercq. Stael werd op 25 september 1911 in Torhout geboren. Samen met zijn echtgenote Maria Devooght, met wie hij in 1941 trouwde, opende hij begin de jaren vijftig een handel in naaimachines. Zijn echtgenote, met wie Maurits vier kinderen kreeg, stierf in 2003 op de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Sinds enkele jaren verbleef hij in woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem, waar hij vorig jaar in september nog zijn 108ste verjaardag vierde. In een interview met onze redactie vertelde zijn zoon Frans toen dat Maurits er altijd van gedroomd had om de oudste man van België te worden. Zijn geheim was naar eigen zeggen “elke dag een glas paardenmelk”.

Met zijn eeuwige soldatenpet en de vele oorlogsmedailles die hij op zijn jas speldde, was Maurits een bekende figuur in Torhout. De medailles hoorden weliswaar hoofdzakelijk toe aan wijlen zijn broer René. Zelf werd Maurits in 1939 gemobiliseerd en nam hij deel aan de Achttiendaagse Veldtocht.

Sylvain Vallée uit het Waalse Mesnil-Saint-Blaise is met zijn 107 jaar nu de oudste Belg.