Vals alarm: patiënt in Sint-Pietersziekenhuis is niet besmet met coronavirus

In het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel werd vrijdagavond een eerste patiënt opgenomen met de symptomen van het coronavirus. Maar nu blijkt dat het om vals alarm ging. In China zitten ze wel al aan 1.300 besmette gevallen, maar ook in Frankrijk zijn drie mensen met het virus opgedoken. Wat is de kans dat we in België echt te maken zullen krijgen met het virus en zijn we daar klaar voor?

Gisterenavond was het alle hens aan dek in het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel. Daar was iemand komen aankloppen met symptomen die overeenkomen met die van het coronavirus. Er werd onmiddellijk een tijdelijke patiëntenstop ingevoerd en de persoon kwam in isolement terecht. “Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts”, klinkt het bij het ziekenhuis. Wie de persoon is en of het om een Chinees of iemand die er op reis is geweest gaat, wil het ziekenhuis voorlopig niet kwijt. Zaterdagmiddag bevestigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat het om een vals alarm ging en dat de patiënt gewone seizoensgriep heeft. “De situatie is meteen uitgeklaard. Dat toont dat onze procedures zeer goed werken”, zei ze.

In Frankrijk zijn wel al drie gevallen vastgesteld en ook in Groot-Brittannië zijn mensen opgedoken met symptomen. De kans dat er binnenkort ook bij ons effectieve besmettingen worden vastgesteld is klein, maar toch ook niet ondenkbaar. “Er zijn bij ons geen rechtstreekse vluchten naar het epicentrum Wuhan. In Europa zijn die er enkel vanuit Rome, Parijs en Londen. Maar iemand kan natuurlijk de trein of de auto naar hier nemen”, zegt Herman Goossens, klinisch bioloog aan de UAntwerpen en coördinator van het Platform for European Preparedness against (re-)emerging Epidemics (PREPARE). “Het zou me niet verwonderen als er bij ons ook besmettingen zouden opduiken, maar wij behoren niet tot de risicogebieden. Er is afgelopen week een analyse gemaakt voor de verspreiding van het virus op basis van vluchtgegevens. Daaruit blijkt dat er 20 risicosteden zijn. Geen enkele daarvan ligt in Europa. En de top tien van die steden komt ondertussen perfect overeen met de plaatsen waar nu al gevallen zijn opgedoken. We kunnen het dus eigenlijk goed voorspellen.”

Griepseizoen

Ongerustheid is dus niet nodig, maar het is wel belangrijk om in ons achterhoofd te houden dat we volop in het griepseizoen zitten. “Het is het ideale weer voor zulke virussen om zich te verspreiden. Een verkoudheid of zelfs een longontsteking is dus niet ondenkbaar. Maar daarom gaat het nog niet onmiddellijk om het coronavirus”, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano. “En zelfs als dat wel zo is, zullen mensen met een goede weerstand dat wel aankunnen. Het virus is waarschijnlijk al breder verspreid dan we denken. Niet iedereen stapt naar het ziekenhuis met een verkoudheid. Het kan goed zijn dat veel mensen enkele milde symptomen hebben en dat het daar bij blijft.”

In ons land zijn ze er alleszins klaar voor. “Alle artsen en ziekenhuizen hebben afgelopen week al instructies gekregen. Er zal vooral gewerkt worden op basis van de reisgeschiedenis. Wie ziek wordt nadat hij of zij in een besmet gebied is geweest, wordt getest”, zegt Van Gucht. Die stalen worden naar het ziekenhuis in Leuven gestuurd en daar geanalyseerd. Ondertussen wordt de persoon geïsoleerd. “Dat betekent niet dat die mensen onmiddellijk in quarantaine worden geplaatst. In de ziekenhuizen hebben ze aparte kamers waar die mensen kunnen verblijven. Mondmaskers en veiligheidsbrillen zijn dan wel noodzakelijk”, zegt Goossens. “Dan is het afwachten. Als de test positief is, wordt de persoon naar het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel gebracht. Daar zijn ze voorbereid. Er wordt daarna gekeken naar alle mensen waar die persoon mee in contact is geweest. We spreken dan van contact binnen een straal van 1 meter, want enkel zo kan de ziekte overgedragen worden.”

Dodentol loopt op

In Wuhan nemen ze ondertussen nog strengere maatregelen. Vanaf zaterdagnacht lokale tijd (17.00 Belgische tijd) zal er een verkeersverbod ingevoerd worden. Zo willen de lokale autoriteiten de verspreiding van het virus tegengaan. Dat terwijl het zaterdag Chinees nieuwjaar is, een moment waarop iedereen traditioneel naar zijn ouders en familie trekt.

In China vielen er al 41 doden door het virus en 1.300 anderen raakten geïnfecteerd. Er zijn dertien steden zwaar getroffen en in lockdown gegaan om verdere verspreiding te voorkomen.

