Ravage nadat tankwagen gevuld met melk kantelt bij ongeval

Poperinge - Bij een aanrijding tussen een personenwagen en een tankwagen gevuld met melk in Poperinge, vielen zaterdagochtend twee lichtgewonden. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder omdat de melk moest worden overgepompt.

Rond 10.40 uur werd de brandweer Westhoek opgeroepen voor een verkeersongeval met een geknelde. Bij een ongeval met een personenwagen en een tankwagen was de vrachtwagen gekanteld. De bestuurder zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer.

Beide chauffeurs werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het Jan Ypermanziekenhuis. Maar de vrachtwagen had een tank gevuld met melk. Omdat die moest worden overgepompt in een andere tankwagen, werd de Westhoekweg voor een hele tijd afgesloten in één richting.