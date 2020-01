Gwyneth Paltrow onthult in haar nieuwe show dat ze samen met haar echtgenoot MDMA probeerde: “Een heel emotionele gebeurtenis”

Gwyneth Paltrow had een “emotionele ervaring” met haar echtgenoot toen ze samen MDMA namen in Mexico. Dat heeft ze onthuld in haar nieuwe Netflix-show The Goop Lab.

De 47-jarige Oscarwinnares lanceerde onlangs haar eigen Netflix-serie The Goop Lab. In de eerste aflevering heeft de actrice het over een reis naar Mexico die ze met haar echtgenoot deed en dat ze er samen MDMA pakte. “Het was een heel, heel emotionele ervaring.” En dat is niet de enige referentie naar drugs. De eerste aflevering volgt het personeel van haar bedrijf Goop die samen een reis naar Jamaica maken en ondertussen paddo’s eten als deel van een therapeutisch proces.

Het is niet de eerste keer dat de ster openlijk spreekt over drugs. Vorig jaar zei ze in een interview met The New York Times: “Ik denk de manier waarop dat psychedelica een invloed heeft op je (mentale) gezondheid meer mainstream zal worden. Het valt niet tegen te spreken dat er een link is tussen de staat waarin je dan verkeerd en je verbondenheid aan iets anders kosmisch.”